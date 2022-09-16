"Спортивный директор очень важен для команды. Это человек, которой должен иметь хорошую связь с главным тренером и помогать ему покупать новых игроков, которые подойдут команде… Считаю, что в "Спартаке" спортивным директором должен быть российский специалист", – цитирует Камоцци Metaratings.
Ранее должность спортдиректора "Спартака" занимал итальянский функционер Лука Каттани. Этим летом он покинул клуб вслед за главным тренером столичного коллектива Паоло Ваноли.
"Спартак" в новом сезоне Российской Премьер-лиги набрал 16 очков в 9-ти матчах и вышел на 5-е место в таблице чемпионата. 18 сентября подопечные Гильермо Абаскаля сойдутся в московском дерби с "Локомотивом".
Камоции: спортивным директором "Спартака" должен быть российский специалист
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о том, какой специалист нужен красно-белым на пост спортивного директора.
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