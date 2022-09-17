По данным источника, "Спартак" не будет выплачивать сенегальскому футболисту оклад, пока не истечет срок действия дисквалификации.
Ранее стало известно, что Бальде отстранен от футбола на 3 месяца. Соответствующее решение вынес Национальный антидопинговый суд Италии из-за нарушения процедуры допинг-контроля. Футболист появится на поле не раньше 5 декабря.
Бальде подписал контракт со "Спартаком" этим летом, до этого он играл за "Кальяри" из чемпионата Италии.
Источник: Metaratings
СМИ: "Спартак" не будет платить Бальде зарплату до окончания дисквалификации
Форвард "Спартака" Кейта Бальде будет лишен зарплаты на срок действия дисквалификации.
Фото: ФК "Спартак"