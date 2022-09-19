– Могу сказать только хорошие слова о Сергее Николаевиче как о человеке, так и о тренере. Я очень ему благодарен, что при нем я начал выходить в старте, начал вообще играть в "Химках". Причины увольнения? Не мое это дело. Это остается между руководством и тренером. Не хочу спекулировать на эту тему. Что я могу сказать о Писареве? Может, я смогу позже о нем что-то сказать, но сейчас только одно – я уважаю Николая Николаевича, – цитирует Гбане "СЭ".
Гбане выступает за "Химки" на правах аренды из футбольного клуба "Биело-Брдо". Сергей Юран в предыдущем сезоне сохранил "Химки" в премьер-лиге, хорошо начал новый сезон, но был уволен после нескольких туров. Вместо него главным тренером был назначен Николай Писарев, при нём команда проиграла в нескольких играх подряд, что предопределило следующее увольнение. Сейчас футбольный клуб "Химки" возглавляет Спартак Гогниев, который известен по работе с "Аланией" в предыдущем сезоне.
Полузащитник "Химок" Гбане рассказал о своём отношении к бывшим тренерам клуба Юрану и Писареву
Игрок "Химок" Роман Мори Гбане прокомментировал уход Сергея Юрана и Николая Писарева с поста главного тренера клуба.
Фото: Sport24