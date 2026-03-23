Федотов прокомментировал попадание мяча в руку Маркиньоса в матче с "Оренбургом"

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил эпизод с попаданием мяча в руку Маркиньоса в матче "Спартака" с "Оренбургом".
Фото: ФК "Спартак"
Федотов считает, что Шафеев принял правильное решение продолжить игру.

"На 66-й минуте Литвинов выносил мяч из штрафной и попал партнёру в оставленную руку.
Так как мяч туда прилетел от своего, то это не нарушение.
Шафеев разобрался и продолжил игру", - сказал Федотов "Чемпионату".

Вчера, 22 марта, состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и московским "Спартаком". Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу со счетом 2:0.

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 22 матчах.

