Федотов прокомментировал попадание мяча в руку Маркиньоса в матче с "Оренбургом"

"На 66-й минуте Литвинов выносил мяч из штрафной и попал партнёру в оставленную руку.
Так как мяч туда прилетел от своего, то это не нарушение.Шафеев разобрался и продолжил игру", - сказал Федотов "Чемпионату".
Вчера, 22 марта, состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и московским "Спартаком". Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу со счетом 2:0.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 22 матчах.