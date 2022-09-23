"Не знаком с Заремой, но она, мне кажется, опубликовала абсолютно фантастический текст и четко разобралась в том, за что меня судят, и что надо не судить тех, кто эффективно работает, а спрашивать у них, что надо поменять. Для меня было удивительно, что Салихова написала этот текст. Просил передать ей спасибо", - цитирует Ларина Sport24.
Напомним, Ларину в ближайшее время предстоит итоговое судебное заседание. Его судят за хищение в особо крупном размере. Ларину вменяется, что в школе "Чертаново" тренировалось значительно меньше спортсменов, чем было указано в официальных документах, поэтому в распоряжение школы поступало больше средств, чем было необходимо. Прокурор запрашивает для бывшего директора "Чертаново" 4 года и 4 месяца лишения свободы. Ларин возглавлял академию более 13 лет.
Экс-директор "Чертаново" Ларин поблагодарил Зарему за текст в его поддержку
Бывший директор "Чертаново" Николай Ларин прокомментировал текст Заремы Салиховой, в котором она призвала освободить его от уголовной ответственности.
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