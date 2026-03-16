Тюкавин ответил, есть ли заслуга Карпина в результатах "Динамо"

Футболист "Динамо" Константин Тюкавин высказался о результатах команды после смены главного тренера.
Футболист рассказал, что сейчас команда играет абсолютно по-другому, чем при Валерии Карпине.

"Думаю, видно, что сейчас мы играем абсолютно по-другому, не так, как при Валерии Карпине, даже если посмотреть игровую схему.

Нынешний результат команды - полностью заслуга Ролана Александровича (Гусева), его тренерского штаба и футболистов", - сказал Тюкавин "Матч ТВ".

Валерий Карпин являлся главным тренером московского "Динамо" с июля по ноябрь 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 22 матча, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

Ролан Гусев возглавил бело-голубых в конце декабря 2025 года. После возобновления сезона Российской Премьер-Лиги "Динамо" одержало 4 победы в 4 матчах.

