"Ростов" обратился в ЭСК по матчу с "Динамо"

"Ростов" обратился в ЭСК по поводу матча с "Динамо".
"Ростов обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в компенсированное время матча против "Динамо". Мы хотим получить разъяснения о причинах невмешательства арбитров (в том числе и видеоассистента) в данном эпизоде", - написала пресс-служба клуба.

В эпизоде левый защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев сзади наступает на ногу нападающего "Ростова" Антона Шамонина, находясь в штрафной площади.

14 марта состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между подопечными Джонатана Альбы и бело-голубыми. Московский клуб одержал победу со счетом 1:0.

