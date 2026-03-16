"Ростов" обратился в ЭСК по матчу с "Динамо"

Ростов обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в компенсированное время матча против " Динамо ". Мы хотим получить разъяснения о причинах невмешательства арбитров (в том числе и видеоассистента) в данном эпизоде", - написала пресс-служба клуба.

В эпизоде левый защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев сзади наступает на ногу нападающего "Ростова" Антона Шамонина, находясь в штрафной площади.14 марта состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между подопечными Джонатана Альбы и бело-голубыми. Московский клуб одержал победу со счетом 1:0.