"Не хочу отмалчиваться". Круговой - после поражения от "Балтики"

Футболист ЦСКА Данил Круговой прокомментировал поражение от "Балтики".
Фото: ФК ЦСКА
Футболист заявил, что команда не имеет права проигрывать столько матчей.

"Не хочу отмалчиваться. Но и мыслей, что писать и как это всё объяснить, тоже нет. Будем искать выход из ситуации вместе.

ЦСКА не имеет права столько проигрывать. Нам нужно прийти в себя. "Краснодар" (матч в Кубке) уже через пару дней", - написал Круговой в своем Telegram-канале.

14 марта состоялся матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и московским ЦСКА. Подопечные Андрея Талалаева одержали победу со счетом 1:0.

Данил Круговой вышел на игру в стартовом составе. Футболист был заменен на 69-й минуте встречи, голевыми действиями не отметился.

