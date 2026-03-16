"Опять отменяют голы. Надоело". Дзюба - о матче с "Ахматом"

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался о матче против "Ахмата".
Футболист заявил, что "Акрон" был ближе к победе, чем "Ахмат".

"Довольствуемся хотя бы ничеечкой. Были ближе к победе, в конце могли забивать. В начале было два-три момента.
Какая-то невезуха. Опять отменяют голы. Уже надоело, если честно", - сказал Дзюба в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 15 марта, состоялся матч в рамках 21-го тура РПЛ между тольяттинским "Акроном" и грозненским "Ахматом". Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

В конце второго тайма Артем Дзюба отметился голом за "Акрон". Ранее, на 62-й минуте, еще один забитый мяч нападающего отменили из-за офсайда.

