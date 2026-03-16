Смородская: крест на чемпионских амбициях "Локо" стоял изначально

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.
Ольга Смородская заявила, что глубина состава не позволяет "Локомотиву" бороться за трофеи.

"То, что "Локомотив" теряет очки, было ожидаемо. Глубина состава не позволяет клубу бороться за трофеи.

Крест на чемпионских амбициях? У "Локомотива" и не было чемпионских амбиций в этом сезоне. Этот крест стоял изначально", - сказала Смородская "Советскому спорту".

На данный момент московский "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 встрече.

Вчера, 15 марта, состоялся матч между "железнодорожниками" и казанским "Рубином" в рамках 21-го тура РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова потерпели поражение со счетом 0:3.

