Смородская: крест на чемпионских амбициях "Локо" стоял изначально

"То, что "Локомотив" теряет очки, было ожидаемо. Глубина состава не позволяет клубу бороться за трофеи.
Крест на чемпионских амбициях? У "Локомотива" и не было чемпионских амбиций в этом сезоне. Этот крест стоял изначально", - сказала Смородская "Советскому спорту".
На данный момент московский "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 встрече.
Вчера, 15 марта, состоялся матч между "железнодорожниками" и казанским "Рубином" в рамках 21-го тура РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова потерпели поражение со счетом 0:3.