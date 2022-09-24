"Босния находится под давлением". В РФС прокомментировали возможную отмену товарищеского матча сборной России

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о грядущем контрольном матче против Боснии и Герцеговины.

Фото: РФС





Напомним, в начале сентября стало известно, что РФС достигла договоренности о проведении товарищеского матча с Боснией и Герцеговиной. После этого несколько представителей возможного соперника России высказались против этой встречи. В частности, лидеры Боснии Миралем Пьянич и Эдин Джеко заявили, что не сыграют в этом матче.



В эти минуты "Что касается матча с Боснией, будем исходить из того, что планируем сбор в ноябре. Понятно, что та же Босния находится под давлением. Понимаем, что условно окончательное решение будет 10 числа. При этом надеемся, что коллеги останутся вне политики — не поддадутся на провокации и матч состоится", - цитирует Митрофанова "Чемпионат" Напомним, в начале сентября стало известно, что РФС достигла договоренности о проведении товарищеского матча с Боснией и Герцеговиной. После этого несколько представителей возможного соперника России высказались против этой встречи. В частности, лидеры Боснии Миралем Пьянич и Эдин Джеко заявили, что не сыграют в этом матче.В эти минуты сборная России в Бишкеке начала товарищескую встречу против Киргизии.