"Если обратите внимание, почти все легионеры разъехались. Понятно, чем "Зенит" удержал своих иностранцев. А "Спартак" вполне мог потерять того же Шамара Николсона. Знаю, что он буквально сидел на чемоданах, но достойного предложения так и не получил", - цитирует Маньякова "РИА Новости".
Напомним, Шамар Николсон стал игроком "Спартака" в январе этого года, когда перебрался из бельгийского "Шарлеруа". С того момента ямаец провел за красно-белых 24 матча, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. При этом в нынешнем сезоне на счету Шамара пока нет ни одного результативного действия за 8 выходов на поле.
В летнее трансферное окно появлялись слухи об интересе к Николсону со стороны европейских клубов. Кроме того, сам футболист и его агент высказывали недовольство своим положением в "Спартаке".
Агент: знаю, что Николсон буквально сидел на чемоданах, но достойного предложения не получил
Агент Александр Маньяков рассказал, что форвард "Спартака" Шамар Николсон готов был покинуть команду в летнее межсезонье.
Фото: РПЛ