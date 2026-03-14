Дьяков: "Ростов" дал бой "Динамо". Он не раздает очки направо и налево

- Заслужило "Динамо" победу в этой встрече?
- Равный матч был. Но, как и всегда, судейские споры. По мне, ни первого, ни второго удаления там не было. В общем, в равном матче победило "Динамо".
- В этой встрече у динамовцев не получилось забить большого количества мячей, как это было в трёх предыдущих матчах.
- Матч на матч не приходится. Плюс "Динамо" и к матчу Кубка, который будет в середине следующей недели, готовится. Но, надо отдать должное "Ростову", это не та команда, которая раздает очки направо и налево. "Ростов" дал бой, а "Динамо" в тяжёлой игре победило.
- Назначение Гусева в "Динамо" оправдывает себя? Максимальный результат в четырех матчах.
- Надо смотреть в конце сезона. Но на сегодняшний день "Динамо" показывает самую яркую игру. И результат даёт. Посмотрим, что будет дальше.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info