Финалиссиму-2026 отменили из-за ситуации на Ближнем Востоке - источник

Матч Финалиссимы между сборными Аргентины и Испании, который планировалось провести в 2026 году, не состоится.

Об этом сообщает El Chiringuito. Игра должна была пройти 27 марта в Дохе. Однако, по данным источника, встречу решили отменить на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Ожидается, что официальное заявление по этому поводу будет опубликовано в ближайшие часы.



Ранее Футбольная ассоциация Катара объявила о приостановке проведения всех турниров на территории страны на неопределённый срок.