Титов указал на проблему "Спартака" в важных матчах

По словам бывшего игрока, красно-белые временами показывали интересный футбол, однако снова не смогли добиться результата в важной игре.
- С "Зенитом" моментами было очень вкусно и интересно, но результата не было.
Пора бы уже давно спросить с футболистов, почему все самые важные встречи команда проигрывает. Надо научиться не проигрывать такие матчи, - передаёт слова Титова Metaratings.
"Спартак" имеет в копилке 35 очков и идёт на шестой строчке в таблице российского чемпионата. Лидером с 43 баллами является "Краснодар".