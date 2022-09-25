"У Арсена есть армянские корни, поэтому если он хочет играть за сборную Армении, то пусть играет… Стоит ли менять гражданство — это ему решать, а не нам… А как можно человека остановить? Только сделать предложение, от которого невозможно отказаться. К смене гражданства надо относиться нормально", — цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Захарян рассматривает вариант со сменой гражданства. Летом сообщалось об интересе к игроку "Динамо" со стороны "Челси" - сделку не смогли закрыть из-за проблем с переводом денежных средств.
В нынешнем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 9-ти встречах Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и две результативные передачи.
Канчельскис – о смене Захаряном гражданства: Арсену решать, а не нам. Как можно его остановить?
Экс-футболист сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о вероятности смены гражданства полузащитником "Динамо" Арсеном Захаряном.
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