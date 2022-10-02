– Я провел много матчей в РПЛ и с уверенностью могу сказать, что уровень чемпионата у вас намного выше, чем в Сербии. Мы играем каждые три дня – довольно сложно. Уровень лиги очень высокий. В России нет проходных матчей, все соперники непростые. Можно сказать, что в РПЛ команды играют на уровне топ-клубов Европы, – цитирует Зделара "РБ Спорт".
Саша Зделар стал футболистом московского ЦСКА 28 июля 2022 года. До этого он выступал за "Партизан", "Олимпиакос", "Мальорку" и "ОФК Белград", являясь воспитанником этого клуба. Зделар поиграл в чемпионатах Сербии, Греции и Испании. Его контракт с "армейцами" действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне принял участие в девяти матчах РПЛ и двух играх Кубка России. Результативными действиями пока не отметился. На данный момент в чемпионате провел на поле 465 минут, в Кубке – 180.
Зделар: в РПЛ команды играют на уровне топ-клубов Европы. В России нет проходных матчей
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался об уровне РПЛ и сравнил уровень чемпионатов России и Сербии.
Фото: ПФК ЦСКА