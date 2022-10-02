– Результаты "Химок" – катастрофа? Нет. Игра есть, а результат придет. Будем обсуждать в конце сезона, катастрофа ли это. Могу ли пообещать, что "Химки" не вылетят в этом сезоне? У нас по-другому и не бывает – мы всегда создаем интригу, а потом героически исправляем ситуацию. "Химки" не вылетят из РПЛ в этом сезоне, – цитирует Кухарчука "РБ Спорт".
По итогам предыдущего сезона "Химки" оказались в зоне стыковых игр и остались в чемпионате по сумме двух встреч с футбольным клубом "СКА-Хабаровск". По итогам одиннадцати сыгранных туров в текущем сезоне подмосковная команда занимает четырнадцатое место в РПЛ (зона стыковых игр). В предыдущем туре "Химки" дома уступили московскому ЦСКА со счетом 1:2. При новом главном тренере Спартаке Гогниеве подмосковная команда пока еще не побеждала.
Кухарчук: "Химки" не вылетят из РПЛ в этом сезоне. Мы всегда создаем интригу, а потом героически исправляем ситуацию
Полузащитник "Химок" Илья Кухарчук уверил, что по итогам сезона подмосковная команда не вылетит в Первую лигу.
Фото: Чемпионат.com