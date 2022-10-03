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"Он сказал – здесь всё так, как хочу я!" Маурисио – о работе с Черчесовым в "Ахмате"

Экс-полузащитник "Ахмата" Маурисио высказался об опыте совместной работы с тренером Станиславом Черчесовым в грозненском клубе.
Фото: РПЛ
"Он сразу обозначил: играть десятку я больше не буду. После одной из тренировок я не выдержал и пошёл с ним разговаривать: "Хочу играть на своей позиции! Пожалуйста!" Черчесов сразу ответил: "Ты будешь играть там, где я тебе скажу. Здесь всё так, как хочу я!"

А со временем понял: благодаря работе с Черчесовым моя игра стала лучше. Благодаря ему я научился играть на нескольких позициях", — цитирует Маурисио Sport24.

Бразильский полузащитник выступал в составе "Ахмата" с 2010 по 2015 год. Он стал лучшим бомбардиром клуба в Российской Премьер-лиге по итогам сезона 2011/2012.

В нынешнем сезоне Маурисио защищает цвета "Родины", которая играет в Первой лиге и после 12-ти туров располагается на 17-м месте в турнирной таблице.

Черчесов возглавил коллектив в сентябре 2011 года и работал главным тренером команды на протяжении двух сезонов. Под его руководством "Ахмат" завершил розыгрыш национального первенства-2011/2012 на 11-м месте, а годом позднее финишировал на 8-й строчке таблицы.


Маурисио Ахмат Черчесов
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