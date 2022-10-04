"Рассмотрим эпизод с удалением тренера по физической подготовке ФК "Крылья Советов" Владимира Зеленовского за использование ненормативной лексики в адрес судейской бригады. Он вызван на заседание. Также рассмотрим скандирование болельщиками "Крыльев Советов" ненормативной лексики", — сказал Григорьянц "СЭ".
Матч 11-го тура Российской Премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Краснодаром" проходил в Самаре днем ранее. Встреча завершилась безголевой ничьей – 0:0. Подопечные Игоря Осинькина по итогам тура остались на 11-м месте в таблице национального первенства, имея в активе 11 баллов, южане с 21-м очком опустились с 4-й на 5-ю строчку чемпионата.
КДК РФС рассмотрит оскорбление тренером "Крыльев" арбитров матча с "Краснодаром"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке предстоящего заседания комитета.
Фото: РФС