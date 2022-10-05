– Когда мне сказали, что появился интерес из "Оренбурга", я начал изучать российский чемпионат, узнавать информацию от друзей, которые долгое время играли здесь. Они сказали, что это хорошая лига, в которой играют сильные игроки. РПЛ – конкурентный чемпионат, который превосходит по уровню чемпионат Коста-Рики. Советовался с Марксом Уренья, который провёл здесь достаточно времени. Мы созвонились, обсудили всё. Он был главной причиной, почему я не думал долго по поводу переезда в Россию. Вначале были сомнения из-за ситуации с Украиной. Я чуть глубже изучил обстановку и увидел, что здесь всё спокойно и нормально, – цитирует Марина "Metaratings".
Футбольный клуб "Оренбург", минувшим летом поднявшийся из Футбольной национальной лиги в Российскую премьер-лигу, подписал контракт с костариканцем Джимми Марином. Случилось это 2 июля 2022 года. В текущем сезоне у Джимми Марина десять матчей в РПЛ, три гола и одна результативная передача. В предыдущем туре "Оренбург" дома обыграл "Сочи" со счетом 4:1, в следующем туре также на собственном поле принимает грозненский "Ахмат", их игра состоится 9 октября, в 16:30 по московскому времени. Ранее костариканец играл за клубы Коста-Рики ("Депортиво Саприсса", "Эредиана" и "Белен"), израильские "Хапоэль" из Баэр-Шевы" и "Ашдод". Кроме этого, у Марина есть опыт выступлений за национальную сборную Коста-Рики.
Джимми Марин: сомневался, ехать ли в Россию из-за ситуации с Украиной
Игрок "Оренбурга" Джимми Марин рассказал о деталях переезда в Россию и принятию решения о переходе в клуб.
Фото: ФК "Оренбург"