"Проиграли 2:1. Могли, конечно, в концовке подобрать очки. В принципе, второй тайм очень удачный… [В первом тайме] хотели сыграть агрессивно, но получилось так, что пропустили первый гол, и неудачно складывались момент за моментом… Были моменты и у "Урала", значит, результат закономерный", - цитирует Гогниева клубная пресс-служба.
"Химки" сегодня в Екатеринбурге сыграли с "Уралом" и потерпели поражение – 1:2. Подмосковный коллектив потерпел под руководством Спартака Гогниева шестое поражение в семи матчах. В общей сложности химчане не могут одержать победу с начала августа – в четвертом туре коллектив переиграл "Торпедо" (3:1).
"Химки" имеют на своем счету 9 очков после 12-ти туров и занимают 15-е место в таблице чемпионата России.
Гогниев: у "Химок" был очень удачный второй тайм, но победа "Урала" закономерна
Главный тренер "Химок" Спартак Гогниев прокомментировал поражение от "Урала" в 12-м туре Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Химки"