- У нас в стране не 15 миллионов, а 150. Мне неприятно такое слышать. Огромная страна с такими традициями… Тогда нам надо закрывать детские школы - будем легализовывать иностранцев. Мы же не Швейцария или Люксембург, которые маленькие. Мы не можем найти 20 человек и воспитать их? Я не могу эту вещь понять. Должно быть самолюбие и самоуважение. Я не могу представить сборную, где 11 человек на поле бразильцы и аргентинцы, - передает слова Юрана "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что 25-летние бразильские атакующие полузащитники "Зенита" Малком и Клаудиньо хотели бы оформить гражданство Российской Федерации. По данным СМИ, такой шаг позволит футболистам снизить размер уплачиваемых ими налоговых отчислений. При этом агент обоих футболистов Фернандо Гарсия заявил, что не обсуждал со своими подопечными возможность выступления за национальную сборную России. Малком и Клаудиньо в 2021 году стали победителями Олимпиады в Токио в составе олимпийской сборной Бразилии.
Агент Малкома и Клаудиньо рассказал, что не обсуждал с футболистами возможность выступать за сборную России
Семак: Малком и Клаудиньо не передумали получать российское гражданство
Юран - о натурализации Клаудиньо и Малкома: не могу представить сборную, где 11 человек на поле бразильцы и аргентинцы
Экс-нападающий сборной России Сергей Юран высказал мнение по поводу возможной натурализации бразильских игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"