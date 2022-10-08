Юран - о натурализации Клаудиньо и Малкома: не могу представить сборную, где 11 человек на поле бразильцы и аргентинцы

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Спартак
14:00
Крылья СоветовНе начат
П1 1.8X 3.8П2 4.3
Оренбург
16:30
АхматНе начат
П1 2.39X 3.6П2 2.9
Торпедо
16:30
Нижний НовгородНе начат
П1 2.95X 3.25П2 2.55
Ростов
19:00
КраснодарНе начат
П1 2.02X 3.7П2 3.65

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
Краснодар-2
14:00
Волга УлНе начат
П1 2.09X 3.35П2 3.5
Акрон
15:00
КубаньНе начат
П1 2.23X 3.3П2 3.25
Волгарь
16:00
КАМАЗНе начат
П1 2.55X 3.1П2 2.9
Шинник
16:00
ВелесНе начат
П1 1.86X 3.55П2 4.1
Динамо Мх
16:00
УфаНе начат
П1 2.49X 3.1П2 3
Родина
18:00
ЕнисейНе начат
П1 2.65X 3.35П2 2.65
Балтика
18:00
НефтехимикНе начат
П1 1.59X 3.85П2 5.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кристал Пэлас
16:00
ЛидсНе начат
П1 2.1X 3.55П2 3.55
Вест Хэм
16:00
ФулхэмНе начат
П1 1.76X 3.9П2 4.6
Арсенал
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.6X 3.65П2 2.6
Эвертон
21:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 3.55X 3.55П2 2.1

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вальядолид
15:00
БетисНе начат
П1 3X 3.45П2 2.4
Кадис
17:15
ЭспаньолНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.75
Реал Сосьедад
19:30
ВильярреалНе начат
П1 2.7X 3.3П2 2.75
Барселона
22:00
СельтаНе начат
П1 1.34X 5.6П2 8.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Торино
0 - 0 0 0
Эмполи1 тайм
Монца
16:00
СпецияНе начат
П1 1.96X 3.55П2 4
Салернитана
16:00
ВеронаНе начат
П1 2.6X 3.4П2 2.8
Удинезе
16:00
АталантаНе начат
П1 2.47X 3.35П2 2.95
Кремонезе
19:00
НаполиНе начат
П1 6.4X 4.8П2 1.49
Рома
21:45
ЛеччеНе начат
П1 1.45X 4.6П2 7.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Боруссия М
16:30
КёльнНе начат
П1 2.05X 3.85П2 3.4
Герта
18:30
ФрайбургНе начат
П1 3X 3.35П2 2.46
Штутгарт
20:30
УнионНе начат
П1 2.7X 3.1П2 2.9

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
14:00
МонакоНе начат
П1 3.95X 4.1П2 1.85
Клермон
16:00
ОсерНе начат
П1 2.23X 3.4П2 3.35
Ницца
16:00
ТруаНе начат
П1 1.93X 3.6П2 4.1
Анже
16:00
СтрасбурНе начат
П1 2.7X 3.35П2 2.7
Брест
16:00
ЛорьянНе начат
П1 2.32X 3.4П2 3.15
Ренн
18:05
НантНе начат
П1 1.59X 4.4П2 5.4
Лилль
21:45
ЛансНе начат
П1 2.65X 3.45П2 2.65
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Юран - о натурализации Клаудиньо и Малкома: не могу представить сборную, где 11 человек на поле бразильцы и аргентинцы

Экс-нападающий сборной России Сергей Юран высказал мнение по поводу возможной натурализации бразильских игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
- У нас в стране не 15 миллионов, а 150. Мне неприятно такое слышать. Огромная страна с такими традициями… Тогда нам надо закрывать детские школы - будем легализовывать иностранцев. Мы же не Швейцария или Люксембург, которые маленькие. Мы не можем найти 20 человек и воспитать их? Я не могу эту вещь понять. Должно быть самолюбие и самоуважение. Я не могу представить сборную, где 11 человек на поле бразильцы и аргентинцы, - передает слова Юрана "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что 25-летние бразильские атакующие полузащитники "Зенита" Малком и Клаудиньо хотели бы оформить гражданство Российской Федерации. По данным СМИ, такой шаг позволит футболистам снизить размер уплачиваемых ими налоговых отчислений. При этом агент обоих футболистов Фернандо Гарсия заявил, что не обсуждал со своими подопечными возможность выступления за национальную сборную России. Малком и Клаудиньо в 2021 году стали победителями Олимпиады в Токио в составе олимпийской сборной Бразилии.

Агент Малкома и Клаудиньо рассказал, что не обсуждал с футболистами возможность выступать за сборную России

Семак: Малком и Клаудиньо не передумали получать российское гражданство


Сборная России Зенит Клаудиньо Малком Юран
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