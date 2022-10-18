Как сообщает источник, несколько дней назад руководство "Уфы" обратилось к министру спорта Башкортостана Руслану Хабибову с просьбой о финансовой помощи, чтобы клуб смог доиграть текущий сезон. Отмечается, что сейчас в распоряжении клуба есть только средства, чтобы дожить до зимы.
Напомним, ранее сегодня "РБ Спорт" сообщал, что сотрудникам "Уфы" разослали сообщения о скором прекращении их трудовых договоров в связи с тяжелой финансовой ситуацией. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов подтвердил, что уведомление о сокращении получил и он.
Источник: "Metaratings"
"Metaratings": "Уфа" обратилась с просьбой о помощи к министру спорта Башкортостана Хабибову
"Уфа" ищет возможности для спасения клуба.
Фото: pressaufa