- Абаскаль и скамейка "Спартака" провоцировали ЦСКА, вели себя как стадо. Федотов еще мягко сказал. Проблемы фэйр-плей, о которых говорит Абаскаль - это детский лепет. Это дерби, надо было мяч выбивать, а не претензии высказывать. "Спартак" играл безобразно в первом тайме, вот отсюда и эти эмоции. Федотов сдерживался, хотя слова про клоунов звучат некрасиво - это вообще самая сложная профессия в цирке. Но в целом если тут кого и наказывать, то это тренеров "Спартака", - передает слова Созина "Чемпионат".
Московские ЦСКА и "Спартак" в рамках 13 тура Российской премьер-лиги сыграли вничью со счетом 2:2. В перерыве при счете 1:0 в пользу "армейцев" случился конфликт между главными тренерами обеих команд: наставник красно-белых Гильермо Абаскаль попытался прорваться в сторону главы тренерского штаба "армейцев" с претензиями, в ответ на что Федотов назвал оппонента клоуном и в нецензурной форме посоветовал уезжать домой. Руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что оба специалиста вызваны на очередное заседание КДК.
Абаскаль пошел выяснять отношения с Федотовым в перерыве матча "Спартака" с ЦСКА (видео)
Федотов – Абаскалю во время дерби: что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун
Григорьянц: Федотов и Абаскаль приглашены на заседание КДК из-за поведения в дерби ЦСКА - "Спартак"
Созин: Абаскаль и скамейка "Спартака" провоцировали ЦСКА, вели себя как стадо
Экс-член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал конфликт между тренерами ЦСКА и "Спартака" в матче 13 тура РПЛ (2:2).
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