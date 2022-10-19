"Мы пытались с ним связаться, но он с нами не общался. Помню, он ещё играл в Казани, и я тогда планировал слетать к нему для знакомства. Назначили время для созвона. Я два дня звонил Ахметову, но он не брал трубку. Я решил, что смысла мне лететь в Казань в таком случае нет. Вернулся обратно", - цитирует Крестинина "Metaratings".
Напомним, Ильзат Ахметов родился в столице Киргизии Бишкеке. Он является воспитанником академии "Рубина". Так же полузащитник выступал за ЦСКА. Летом этого года на правах свободного агента Ахметов перебрался в "Краснодар". В нынешнем сезоне он провел 14 матчей за клуб, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
В 2019 году Ахметов дебютировал в составе сборной России, за которую с тех пор сыграл 8 матчей.
Крестинин: два дня звонил Ахметову, чтобы пригласить его в сборную Киргизии, но он не брал трубку
Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин рассказал, как пытался пригласить в национальную команду Ильзата Ахметова.
Фото: ФК "Краснодар"