"Финансовой дыры в бюджете "Локомотива" нет. 20 миллионов евро – это те средства, которые клуб получал в течение нескольких лет за игры в Лиге чемпионов. Сегодня проведена большая работа для того, чтобы снизить зарплатную ведомость", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Ранее экс-ассистент бывшего главного тренера "Локомотива" Йозефа Циннбауэра Фадлу Давидс сообщил, что в клубе планируют сократить бюджет на 20 млн евро.
По итогам 14-ти туров красно-зеленые занимают 14-е место в таблице Российской Премьер-лиги. Вчера "железнодорожники" в московском дерби оказались слабее "Динамо" - 1:3.
В 15-м туре национального первенства "Локомотиву" предстоит в еще одном столичном дерби встретиться в ЦСКА.
Нагорных: "Локомотив" провел большую работу по сокращению зарплатной ведомости
Глава совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал информацию о сокращении бюджета клуба на 20 млн евро.
Фото: "СЭ"