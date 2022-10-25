"Пришел молодой, амбициозный тренер, чтобы доказать, что он хороший тренер. В становлении «Спартака» Абаскаль играет 50 процентов. Мы забыли, что такое скоростной, техничный, настоящий спартаковский футбол. И, как ни странно, Абаскаль хоть немного возвратил эту игру", - цитирует ветерана красно-белых "Спорт День за Днем".
Абаскаль возглавил "Спартак" минувшим летом. Под его руководством столичный коллектив набрал 29 очков в 14-ти встречах Российской Премьер-лиги и вышел на второе место. Красно-белые отстают от "Зенита" на 7 очков.
30 октября "Спартак" в рамках 15-го тура чемпионата примет на своем поле "Торпедо", стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени.
Кавазашвили: Абаскаль возвратил спартаковский футбол – в становлении клуба он играет 50 процентов
Экс-футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мнением о влиянии главного тренера Гильермо Абаскаля на игру москвичей.
Фото: ТАСС