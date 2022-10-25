"Чтобы конкурировать с "Зенитом" и бороться за чемпионство, "Спартаку" нужно купить минимум одного защитника уровня Жиго. Пока Селихов компенсирует недочёты в обороне своим мастерством", - цитирует Камоцци Sport24.
"Спартак" идет на втором месте в таблице чемпионата России, в 14-ти турах набрав 29 очков. В минувшие выходные москвичи одержали крупную победу над "Химками" (5:0), дубль на свой счет записал форвард Шамар Николсон.
В рамках 15-го тура национального первенства подопечным Гильермо Абаскаля предстоит сыграть с "Торпедо". Матч пройдет 30 октября и начнется в 16:30 мск.
Камоцци: для борьбы за чемпионство с "Зенитом" "Спартаку" нужно купить защитника уровня Жиго
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцции поделился мнением, чего не хватает столичной команде для конкуренции с "Зенитом" за чемпионство в РПЛ.
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