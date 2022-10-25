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Селюк: "Зенит" будет чемпионом, если даже тренером будет мой дедушка

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу "Зенита" над "Сочи" в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Петербуржцы на своем поле разгромили сочинцев за счетом 7:0. Сине-бело-голубые набрали 36 очков и имеют отрыв в 7 очков от идущего на втором месте "Спартака".

"Ясно, что "Зенит" станет чемпионом с большим отрывом. И, если даже поставить во главе "Зенита" моего дедушку, команда ниже первого места не опустится, и все равно станет чемпионом", - цитирует Селюка "Советский спорт".

30 октября "Зенит" в гостях встретится с "Краснодаром".

Петербургский клуб 4 года подряд становится чемпионом России. С 2018 года сине-бело-голубых возглавляет Сергей Семак. Также под его руководством "Зенит" три раза становился обладателем Суперкубка России, а также один раз выигрывал Кубок России.

В нынешнем сезоне Кубка России "Зенит" идет на 3 месте в группе B Кубка России.


Селюк Зенит
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