"В любом случае акционеры "Торпедо" должны заслушать руководство клуба и тренерский штаб о сегодняшней ситуации и перспективе, если они хотят остаться в Премьер-лиге. А если уже смирились с тем, что не сохранят там место, тогда могут увольнять Геркуса и кого угодно", - цитирует функционера "РБ Спорт".
"Торпедо" перед последним туром первого круга Российской Премьер-лиги занимает последнее место в турнирной таблице. "Автозаводцы" набрали 6 очков по итогам 14-ти туров. Отставание от команд из зоны стыковых матчей составляет 6 баллов.
30 октября подопечные Андрея Талалаева в московском дерби встретятся со "Спартаком", игра начнется в 16:30 по московскому времени.
Тукманов: если акционеры "Торпедо" смирились с вылетом из РПЛ, можно увольнять Геркуса и кого угодно
Экс-президент "Торпедо" Александр Тукманов поделился мнением о нынешнем положении команды в РПЛ.
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