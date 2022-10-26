"По составу команда хорошая, там собраны футболисты достаточно высокого уровня. Скорее всего, с таким набором игроков железнодорожники должны быть в пятерке чемпионата России, но фамилии в футбол не играют. Самое сложное из таких ребят сделать команду, пока явно не получается. Вылет в Первую лигу команде точно не грозит", - цитирует тренера "РБ Спорт".
"Локомотив" остается в зоне стыковых матчей к экватору текущего чемпионата России. По итогам 14-ти туров национального первенства красно-зеленые набрали 12 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. В начале октября стало известно об отставке Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера, обязанности наставника на данный момент исполняет Андрей Федоров.
29 октября "железнодорожники" примут на "РЖД Арене" ЦСКА в московском дерби.
Черевченко: с такими игроками "Локомотив" должен быть в пятерке РПЛ, вылет в Первую лигу не грозит
Экс-главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко высказался о нынешнем турнирном положении столичного клуба.
Фото: РПЛ