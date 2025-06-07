"Мы доказали, что "ПСЖ" — самый сильный клуб мира на сегодняшний день. Стоит ли уходить в аренду из самого сильного клуба мира? Это вопрос дискуссии. Я об этом не думал. Устраивает ли меня моё положение? Нет. Но только в моих силах его поменять", - цитирует Сафонова "Чемпионат".
Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил контракт до конца сезона-2028/2029. Российский голкипер провел за парижский клуб во всех турнирах 17 матчей, пропустил 13 голов и сохранил ворота "сухими" в 7 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сафонова в 20 миллионов евро.
В составе "ПСЖ" Матвей Сафонов стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА.
Сафонов признался, что его не устраивает текущее положение в "ПСЖ"
Голкипер сборной России и французского "ПСЖ" прокомментировал малое количество игрового времени в составе парижского клуба.
Фото: GETTY IMAGES