"Почему "Зенит" проголосовал против того, чтобы оставить "Пари НН" в РПЛ? Потому что они проиграли стыковую серию", - цитирует Медведева "РБ Спорт".
Сегодня, 3 июня, состоялось собрание клубов РПЛ, на котором прошло голосование за то, какой клуб останется в РПЛ вместо "Химок". Напомним, что подмосковный клуб не прошел лицензирование РФС и не сможет выступать в следующем сезоне в Российской Премьер-Лиге.
Сообщалось, что все клубы РПЛ, кроме "Зенита", проголосовали за сохранение "Пари НН" в РПЛ, футбольный клуб "Сочи" воздержался от голосования.
Александр Медведев объяснил, почему "Зенит" проголосовал против "Пари НН" в РПЛ
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев объяснил, почему петербургский клуб проголосовал против сохранения "Пари НН" в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"