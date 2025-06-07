"Он очень быстрый, он не теряет мяч. Рад, что он приехал в команду. Ему нужно еще много работать над собой, многому учиться. Олусегун показал прекрасные результаты за неделю работы с нами. Что до его игры за «Краснодар», считаю, ему нужно быть порешительнее, больше брать игру на себя", - цитирует Шелля "СЭ".
Сегодня, 6 июня, сборная Нигерии на выезде сыграла вничью с национальной командой России в товарищеском матче со счетом 1:1. Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун вышел на поле во втором тайме, однако не смог отметиться результативными действиями.
В минувшем сезоне Олакунле Олусегун провел за "Краснодар" во всех турнирах 28 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 2,5 миллионов евро. Напомним, что по итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом России.
"Ему нужно быть порешительнее, больше брать игру на себя". Тренер сборной Нигерии - об игре Олусегуна
Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль высказался об игре нападающего "Краснодара" Олакунле Олусегуна.
Фото: ФК "Краснодар"