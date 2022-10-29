– Тяжелая победа, несмотря на счет. После забитого гола стало полегче. У "Динамо" третья победа подряд – идем вперёд. Безусловно, нам есть что улучшать, но сейчас игроки "Динамо" на сто процентов лучше понимают идеи Йокановича. Воплощаем их в жизнь, – передает слова Фомина "Чемпионат".
"Динамо" принимало на своем поле "Химки" вчера, 29 октября. Матч завершился победой хозяев с крупным счетом (6:1). Эта победа стала четвертой подряд для "Динамо" с учетом Кубка России – помимо "Химок" обыграны "Локомотив", "Ростов" и "Оренбург". Игроки "Динамо" в каждой из этих встреч забивали минимум три мяча. До этого у команды Славиши Йокановича, который летом сменил на посту главного тренера Сандра Шварца, была серия из четырех игр без побед. В следующем туре "Динамо" на выезде сыграет с "Ростовом". Их матч состоится 6 октября.
Даниил Фомин: сейчас игроки "Динамо" на сто процентов лучше понимают идеи Йокановича
Капитан московского "Динамо" Даниил Фомин высказался по итогам победного матча с "Химками" в рамках 15-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"