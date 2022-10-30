"Когда перед началом сезона президент клуба говорит, что наша задача ? бороться за выживание, это неправильно. Потом, в самом начале сезона, мы пару раз проиграли на последних секундах – это передало тренеру тревожность. Мне кажется, он упустил чуть нить управления командой, было видно, что он боится проиграть", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Жиров принял участие в 14-ти матчах второй немецкой Бундеслиги и отметился забитым мячом.
"Зандхаузен" набрал 13 очков в 14-ти турах национального первенства и занимает 17-е место в турнирной таблице, располагаясь в зоне прямого вылета из второго дивизиона чемпионата.
В рамках 15-го тура коллектив встретится с "Ганзой". Матч запланирован на 4 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Игрок "Зандхаузена" Жиров: тренер упустил нить управления командой, боится проиграть
Защитник "Зандхаузена" Александр Жиров поделился мнением о причинах неудачных результатов клуба во втором дивизионе чемпионата Германии.
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