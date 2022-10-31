"Зенит" проводит селекцию "Оренбурга"? Чепуха!" - цитирует Медведева "СЭ".
Напомним, ранее сегодня журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале заявил, что по его информации, селекцию "Оренбурга" на латиноамериканском рынке курирует "Зенит". По его словам, скауты подыскивали для "Оренбурга" игроков, которые в будущем могли бы дорасти до уровня петербуржцев.
В летнее трансферное окно в "Оренбург" перебрались сразу 4 игрока из Южной и Центральной Америки: Габриэль Флорентин, Лукас Вера, Брайан Мансилья и Джимми Марин.
Медведев: "Зенит" проводит селекцию для "Оренбурга"? Чепуха!
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб участвует в селекции "Оренбурга".
Фото: ФК "Зенит"