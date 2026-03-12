Сборная Аргентины отказывается играть матч Финалиссимы - источник

Сборная Аргентины не хочет играть матч Финалиссимы.

Фото: Getty Images

По информации Diario Sport, УЕФА и КОНМЕБОЛ хотят перенести матч из Дохи на испанский "Сантьяго Барнабеу" из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Аргентинская футбольная ассоциация не согласна проводить матч с Испанией в Мадриде, сообщает журналист Гастон Эдул.



Финалиссима - матч между чемпионами Европы и Америки. Встреча была запланирована на конец марта 2026 года и должна была пройти в Катаре на стадионе "Лусаил".



На данный момент национальная команда Испании занимает первое место в рейтинге сборных ФИФА. Аргентина располагается на второй строчке.