Глушенков: слава богу, что в детстве не попал в "Спартак"
3
Бубнов: Дзюба, какую роль ты будешь исполнять в "Спартаке"? Роль сыра?
5
Федерация футбола Венгрии ответила, возможен ли матч с Россией
РФС объявил соперников молодежной сборной России на мартовском сборе
Стали известны все судейские назначения на матчи 21 тура РПЛ
1
Лига Европы УЕФА
Панатинаикос
20:45
Бетис
Не начат
Штутгарт
20:45
Порту
Не начат
Лилль
20:45
Астон Вилла
Не начат
Болонья
20:45
Рома
Не начат
Ференцварош
23:00
Брага
Не начат
Ноттингем Форест
23:00
Мидтьюлланд
Не начат
Сельта
23:00
Лион
Не начат
Генк
23:00
Фрайбург
Не начат
Лига Чемпионов УЕФА
Байер
1 - 1
1
1
Арсенал
Завершен
Буде-Глимт
3 - 0
3
0
Спортинг Лиссабон
Завершен
Реал Мадрид
3 - 0
3
0
Манчестер Сити
Завершен
ПСЖ
5 - 2
5
2
Челси
Завершен
Российская премьер-лига
2025/26
Динамо Мх
19:30
Оренбург
Не начат
Чемпионат Мира 2022
Чемпионат Мира 2022
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Нидерланды
Сенегал
Англия
США
Аргентина
Польша
Австралия
Франция
Испания
Япония
Марокко
Хорватия
Бразилия
Швейцария
Португалия
Южная Корея
Сборная Аргентины отказывается играть матч Финалиссимы - источник
Сегодня, 18:32
Сборная Аргентины не хочет играть матч Финалиссимы.
Фото: Getty Images
По информации Diario Sport, УЕФА и КОНМЕБОЛ хотят перенести матч из Дохи на испанский "Сантьяго Барнабеу" из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Аргентинская футбольная ассоциация не согласна проводить матч с Испанией в Мадриде, сообщает журналист Гастон Эдул.
Финалиссима - матч между чемпионами Европы и Америки. Встреча была запланирована на конец марта 2026 года и должна была пройти в Катаре на стадионе "Лусаил".
На данный момент национальная команда Испании занимает первое место в рейтинге сборных ФИФА. Аргентина располагается на второй строчке.
Сборная Аргентины
Чемпионат Испании
Опубликовал:
Данил Пелих
