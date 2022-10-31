"На чемпионате мира буду болеть за Англию. Мне очень нравится этот футбольный дух, атмосфера, маленькие стадиончики. Я смотрел много документалок: про "Лидс", "Ман Сити", "Тоттенхэм" - приводит слова Маслова "Чемпионат".
Напомним, сборная Англии выступит на Чемпионате мира в группе B, куда также попали сборные Ирана, США и Уэльса. 21 ноября команда Гарета Саутгейта сыграет в первом для себя матче мундиаля против Ирана.
Сборная России не примет участие на ЧМ-2022 из-за отстранения от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
Защитник "Спартака" Маслов: на ЧМ-2022 буду болеть за Англию, нравится этот футбольный дух
Защитник "Спартака" Павел Маслов рассказал, за кого планирует болеть на ЧМ-2022.
Фото: ФК "Спартак"