"Селекцию для "Оренбурга" проводит "Зенит"? Селекцию в клубе проводит сам "Оренбург". О нас, в отличие от многих команд, где селекционная работа может быть не такая успешная, много чего пишут — не буду персонифицировать. Мы давно с моим приходом создали трансферный комитет, где есть гласность ценообразования, выплат агентов", - цитирует Еремякина Sport24.
Напомним, ранее сегодня журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале заявил, что по его информации, селекцию "Оренбурга" на латиноамериканском рынке курирует "Зенит". По его словам, скауты подыскивали для "Оренбурга" игроков, которые в будущем могли бы дорасти до уровня петербуржцев.
В летнее трансферное окно в "Оренбург" перебрались сразу 4 игрока из Южной и Центральной Америки: Габриэль Флорентин, Лукас Вера, Брайан Мансилья и Джимми Марин.
Президент "Оренбурга" Еремякин: "Зенит" проводит селекцию за нас? О нашем клубе много чего пишут
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал слухи, согласно которым в селекционной работе клуба принимает участие "Зенит".
Фото: ФК "Оренбург"