Как сообщают СМИ, после увольнения Вадима Гаранина с поста старшего тренера, руководство "барсов" определило две кандидатуры на замену. Это 48-летний Игорь Черевченко и 39-летний Александр Кержаков.
Ранее СМИ сообщили, что старший тренер "Сочи" Владимир Гаранин, который фактически исполнял функции главного тренера, был отправлен в отставку. При этом владелец сочинского клуба Роман Ротенберг опроверг сообщения об увольнении Гаранина.
Кержаков в прошлом сезоне возглавлял "Нижний Новгород", с которым занял 11 место, набрав 33 очка, что позволило сохранить прописку в РПЛ. Но руководство нижегородского клуба решило не продлевать контракт со специалистом из-за смены вектора развития клуба. Игорь Черевченко являлся наставником "Локомотива", тульского "Арсенала" и "Химок".
"Сочи" в таблице РПЛ располагается на 9 месте, имея в своем активе 21 очко.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
"Евро-Футбол.Ру": Черевченко и Кержаков являются кандидатами на пост главного тренера "Сочи"
По данным источника, "Сочи" рассматривает на пост главного тренера экс-наставника "Химок" Игоря Черевченко и работавшего с "Нижним Новгородом" Александра Кержакова.
Фото: "СЭ"