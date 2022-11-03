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Терюшков – об отстранении Гогниева: может, "Химки" вздохнут – стоит задуматься над увольнением Спартака

Экс-член наблюдательного совета "Химок" и депутат Госдумы Роман Терюшков поделился мнением о перспективах Спартака Гогниева на посту главного тренера клуба.
Фото: ФК "Химки"
"Если серия поражений "Химок" в матче с "Оренбургом" продолжится, то руководству клуба стоит задуматься над тем, чтобы освободить Гогниева от своих обязанностей. КДК уже отстранил Гогниева на три игры. Может быть, вздохнут", — цитирует Терюшкова Sport24.

Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес наказание Гогниеву за поведение во время матча 15 тура Российской Премьер-лиги против "Динамо" (1:6). Специалист был дисквалифицирован на 3 матча и получил штраф на сумму 200 тысяч рублей.

"Химки" идут в зоне прямого вылета – на 15-м месте в чемпионате по итогам первого круга.


Терюшков Химки Гогниев
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