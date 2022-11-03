"Fan ID - самая угнетающая история в российском футболе для меня. На финале Кубка было круто из-за большого количества народа, но были бы активные фанаты - было бы круче. В Воронеже было очень классно. И Киргизия запомнилась сильно. По сравнению с тем, как мы играем сейчас, и что было в Бишкеке - две разные истории", - цитирует Соболева "Чемпионат".
4 июля в России стартовал процесс оформления Карты болельщика (Fan ID). С начала сезона-2022/23 она будет обязательна для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт". До конца года к системе должны подключиться все остальные арены клубов РПЛ.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ранее сообщило, что Fan ID оформили 275 тысяч человек.
Соболев в нынешнем сезоне провел 18 матчей во всех турнирах, на его счету 9 забитых мячей и 6 результативных передач. "Спартак" в РПЛ идет на 2 месте, набрав в 15 матчах 32 очка. На 9 баллов красно-белые отстают от лидирующего "Зенита".
Соболев - о Fan ID: самая угнетающая история в российском футболе
Нападающий "Спартака" Александр Соболев высказался о введении в российском футболе Карты болельщика (Fan ID).
Фото: ФК "Спартак"