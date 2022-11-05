"Мы не интересуемся Дивеевым. Такой трансфер этой зимой невозможен", - цитирует Ваньяти Sport24.
Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщал, что несколько клубов итальянской Серии А заинтересованы в подписании Игоря Дивеева из ЦСКА. Агент защитника подтверждал эту информацию.
Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. С того момента в активе защитника 118 матчей в составе "армейцев", в которых он отметился десятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 млн евро.
Спортивный директор "Торино": мы не интересуемся Дивеевым. Такой трансфер зимой невозможен
Спортивный директор "Торино "Давиде Ваньяти опроверг интерес клуба к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.
Фото: РПЛ