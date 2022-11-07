- В ворота "Зенита" нужно было назначить пенальти, а Чистякову показать желтую карточку. ВАР спасает только то, что они не нашли стопроцентного доказательства попадания мяча в правую руку и не стали додумывать. В целом Кукуян хорошо отработал, но ему повезло, что "Ахмат" не сыграл вничью и не проиграл - иначе был бы скандал, и тот 11-метровый разбирали бы очень долго, - передает слова Федотова "Чемпионат".
На 26-й минуте матча Российской премьер-лиги "Зенит" - "Ахмат" (1:2) при счете 0:2 защитник сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков заблокировал удар игрока "Ахмата" по воротам, при этом мяч попал ему в руку. Главный арбитр Павел Кукуян не зафиксировал в этом моменте игру рукой, видеоарбитр Игорь Панин также не стал вмешиваться в эпизод. Во втором "Зенит" отыграл один гол, который записал на свой счет атакующий хавбек Андрей Мостовой, но сравнять счет хозяевам поля не удалось.
Экс-арбитр Федотов: Чистяков сыграл рукой в мяч, правильное решение - 11-метровый удар в ворота "Зенита"
Экс-рефери Федотов: Кукуян хорошо отработал, но ему повезло, что "Ахмат" не сыграл вничью и не проиграл "Зениту"
Экс-арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу главного рефери матча 16 тура РПЛ "Зенит" - "Ахмат" (1:2) Павла Кукуяна.
Фото: МатчТВ