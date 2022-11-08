- Низкая посещаемость — это плохо. Люди хотят посмотреть футбол... Жалко, что "Сочи" лишается новых болельщиков из-за Fan ID, — приводит комментарий Жоаозиньо "Чемпионат".
Перед стартом нынешнего сезона было объявлено о введение Fan ID. Болельщики обязаны оформить цифровую карту для посещения футбольного матча. Система начала действовать на пяти стадионах - в Екатеринбурге, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове. В 2023 году закон распространится на всех стадионах. Активные фанаты объявили бойкот и перестали ходить на стадион. В связи с введением Fan ID упала посещаемость матчей. Болельщики выражают недовольство сложностью процесса получения цифровой карты.
Жоазиньо: жалко, что "Сочи" лишается новых болельщиков из-за Fan ID
Атакующий полузащитник "Сочи" Жоазиньо выразил сожаление из-за низкой посещаемости в связи с введением Fan ID.
фото: ФК "Сочи"