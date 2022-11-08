Metaratings.ru: Клубы Ближнего Востока и Турции заинтересованы в Жоазиньо

По данным источника, атакующий полузащитник "Сочи" Жоазиньо может покинуть клуб и продолжить карьеру на Ближнем Востоке или Турции.

фото: ФК "Сочи"





Жоазиньо перешел в "Сочи" в 2020 году свободным агентом. Контракт 33-летнего полузащитника рассчитан до лета 2023 года. Всего за сочинский клуб игрок провел 62 матча, забив 7 мячей и отдав 6 ассистов. Аналитический портал Transfermarkt оценивает россиянина в 800 тысяч евро.



Источник: Как сообщают СМИ, российский полузащитник "Сочи" Жоазиньо может покинуть "барсов". У игрока есть предложения от клубов Ближнего Востока и Турции.Жоазиньо перешел в "Сочи" в 2020 году свободным агентом. Контракт 33-летнего полузащитника рассчитан до лета 2023 года. Всего за сочинский клуб игрок провел 62 матча, забив 7 мячей и отдав 6 ассистов. Аналитический портал Transfermarkt оценивает россиянина в 800 тысяч евро.Источник: Metaratings.ru