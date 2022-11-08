"У "Локомотива" есть определённые трудности. Команда находится не на своём месте — клуб с такой историей должен быть намного выше. Думаю, закончат выше зоны выживания", - цитирует футболиста "Чемпионат".
"Локомотив" по итогам 16-ти туров Премьер-лиги набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В минувшие выходные команда под руководством Андрея Федорова поделила очки с "Уралом" - матч завершился со счетом 2:2, от поражения красно-зеленых спас автогол защитника екатеринбуржцев Егора Филипенко в компенсированное время.
Игрок "Химок" Илья Садыгов – о "Локомотиве": клуб с такой историей должен быть намного выше
Форвард "Химок" Илья Садыгов прокомментировал результаты "Локомотива" в нынешнем сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Химки"