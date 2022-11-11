– Исполняющим обязанности главного тренера "Пари НН" после ухода Михаила Галактионова будет Антон Хазов, – приводит слова Измайлова "ТАСС".
Антон Хазов работает в тренерском штабе нижегородского клуба с 2018 года. Сегодня, сразу после окончания матча 17-ого тура между "Пари НН" и "Ахматом" Михаил Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера нижегородцев. Он был назначен на эту должность летом 2021 года. "Пари НН" сегодня обыграл грозненцев со счетом 3:2. Голы в составе хозяев забивали Михайлов, Сулейманов и Рыбчинский.
Гендиректор "Пари НН": исполняющим обязанности главного тренера после ухода Галактионова будет Антон Хазов
Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов сообщил, что Антон Хазов станет исполняющим обязанности главного тренера клуба.
Фото: ФК "Пари НН"